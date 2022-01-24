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Фетисов — об Овечкине на ОИ-2026: ему будет всего 40 лет. Он с каждым годом играет лучше

Фетисов — об Овечкине на ОИ-2026: ему будет всего 40 лет. Он с каждым годом играет лучше
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал вероятность участия Александра Овечкина в Олимпийских играх 2026 года в Милане, а также оценил шансы сборной России на победу в Играх-2022.

Календарь ОИ-2022

«Жамнова и Фёдорова назначили тренерами сборной фактически с моей подачи? С моей подачи много чего в спорте происходит… Ну, мы общаемся, дружим, поэтому всякие разговоры не в рабочем формате, а в дружеском, мы это постоянно обсуждаем, о чём-то говорим.

Сможет ли Овечкин, у которого вообще нет никакой олимпийской медали, сыграть на Играх через четыре года? Ему будет всего 40 лет. Тут много примеров, тот же финн Теэму Селянне на Олимпиаде в Сочи-2014 шикарно выглядел, когда ему было 43 года. Всё будет зависеть от здоровья и физического состояния. А что касается возраста… Мы видим, что с каждым годом Овечкин играет всё лучше.

Что нужно сделать сборной на Олимпиаде, чтобы оправдать ожидания болельщиков? Помнить принцип, по которому и мы играли. То, что у тебя на груди название твоей страны. В нашем случае названия страны не будет. Важнее то, что у тебя на спине – твоё имя и фамилия. Если ребята будут работать и биться на 100 с лишним процентов, то у них все шансы есть победить. Так что ничего нового я здесь не скажу. Надеюсь, что тренерский штаб сумеет за оставшиеся дни сплотить ребят. Если они поймут, что команда – это главное, то всё будет хорошо», — цитирует Фетисова «Комсомольская правда».

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