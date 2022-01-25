Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин снёс с ног игрока «Вегаса» мощным силовым. На россиянина чуть не набросились трое

Овечкин снёс с ног игрока «Вегаса» мощным силовым. На россиянина чуть не набросились трое
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.

На пятой минуте третьего периода при 1:0 в пользу «золотых рыцарей» нападающий Киган Колесар в своей зоне попытался отобрать шайбу у российского защитника «столичных» Дмитрия Орлова, но сделал подножку, в результате чего получил штраф. Через секунду после этого нарушения капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, находившийся рядом с эпизодом, попытался помешать соперникам вывести шайбу из зоны и в итоге применил мощный силовой приём против форварда «Вегаса» Нолана Патрика, снеся игрока с ног. За нападающего «рыцарей» хотели вступиться партнёры по команде, но судьи вовремя разняли хоккеистов.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Новость по теме
«Почувствовал, как гнётся маска». Вратарь «Вегаса» — о броске Овечкина, сломавшем ему шлем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022