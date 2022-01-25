The Athletic — о Кузнецове: лучший способ оправиться от неудач — подносить снаряды для Ови

The Athletic подвёл итоги половины сезона в НХЛ. Издание прокомментировало выступление российского. нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в текущем регулярном чемпионате.

«Нет лучшего способа оправиться от двух неудачных сезонов, чем начать работу в качестве подносчика снарядом для Алекса Овечкина, — и Кузнецов вложился в это дело. Его контракт выглядит намного более привлекательным теперь, когда он вернулся в качестве набирающего по очку за матч парня. Достаточно ли 39 отличных встреч, чтобы рассеять все сомнения? Конечно, нет; его имя появилось в слухах по обмены не просто так. В конечном счёте, однако, он большой талант, который создаёт моменты с лучшей скоростью в своей карьере. Стоит следить за его товарищами по звену — теперь, когда на долю Никласа Бекстрёма также выпадает несколько лучших минут Овечкина», — говорится в сообщении.