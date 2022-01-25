Вайсфельд: по таланту Капризов вполне сопоставим с Малкиным и Овечкиным

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Нападающий «дикарей» набрал 100-е очко в НХЛ в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:2).
«Не удивлён результативностью Капризова. По степени таланта Кирилл вполне сопоставим с Малкиным и Овечкиным. Он в более старшем возрасте стал играть в НХЛ. Так что выступление Кирилла — это не какая-то сенсация. Конечно, нельзя планировать такие достижения, но они ожидаемы», — приводит слова Вайсфельда «РИА Новости Спорт».
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Второе очко россиянина в этом матче стало для него 100-м в лиге. На счету Кирилла стало 44 шайбы и 56 результативных передач в 92 играх.
- 25 января 2022
-
22:54
-
22:39
-
22:27
-
21:58
-
21:33
-
20:57
-
20:22
-
20:00
-
19:33
-
19:12
-
19:05
-
18:40
-
17:47
-
17:20
-
16:53
-
16:14
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:37
-
13:52
-
13:47
-
13:13
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:56
-
10:34
-
09:54
-
09:47
-
09:22