Вайсфельд: по таланту Капризов вполне сопоставим с Малкиным и Овечкиным

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Нападающий «дикарей» набрал 100-е очко в НХЛ в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:2).



«Не удивлён результативностью Капризова. По степени таланта Кирилл вполне сопоставим с Малкиным и Овечкиным. Он в более старшем возрасте стал играть в НХЛ. Так что выступление Кирилла — это не какая-то сенсация. Конечно, нельзя планировать такие достижения, но они ожидаемы», — приводит слова Вайсфельда «РИА Новости Спорт».

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2.



Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Второе очко россиянина в этом матче стало для него 100-м в лиге. На счету Кирилла стало 44 шайбы и 56 результативных передач в 92 играх.