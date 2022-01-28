Овечкин пропустил утреннюю тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Далласом»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем с «Даллас Старз» пропустил утреннюю тренировку команды, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что тренировка носит необязательный характер. Кроме того, на площадке не было нападающего Никласа Бекстрёма и защитника Джона Карлсона. Игрок обороны Ник Дженсен, который отсутствовал из-за травмы, принял участие в раскатке.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач. После 44 встреч «Вашингтон» с 55 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В последних четырёх матчах «Кэпиталз» одержали одну победу.