Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. Морозов: рассчитывал поехать на Олимпиаду. Был уверен, что играю не хуже других

И. Морозов: рассчитывал поехать на Олимпиаду. Был уверен, что играю не хуже других
Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Иван Морозов поделился мыслями после того, как не был вызван в сборную России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Спокойно отреагировал на непопадание в состав сборной России на Олимпиаду. Не вызвали — значит, так тренеры посчитали нужным. У них своё видение того, кто должен играть. Конечно, в глубине души рассчитывал поехать. Был уверен, что играю не хуже других», — сказал Морозов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне КХЛ 21-летний нападающий принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности "+1". В ходе сезоне Морозов был обменян из СКА в «Сочи».

«Не знаю, почему перестал попадать в состав СКА. В клубе мне никто ничего не объяснил» «Не знаю, почему перестал попадать в состав СКА. В клубе мне никто ничего не объяснил»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022