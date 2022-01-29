И. Морозов: рассчитывал поехать на Олимпиаду. Был уверен, что играю не хуже других
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Нападающий ХК «Сочи» Иван Морозов поделился мыслями после того, как не был вызван в сборную России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Спокойно отреагировал на непопадание в состав сборной России на Олимпиаду. Не вызвали — значит, так тренеры посчитали нужным. У них своё видение того, кто должен играть. Конечно, в глубине души рассчитывал поехать. Был уверен, что играю не хуже других», — сказал Морозов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
В текущем сезоне КХЛ 21-летний нападающий принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности "+1". В ходе сезоне Морозов был обменян из СКА в «Сочи».
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