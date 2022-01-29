«Обрадовался, что наконец-то обменяли». Форвард «Сочи» Морозов — об уходе из СКА

Нападающий ХК «Сочи» Иван Морозов поделился эмоциями от обмена из стана санкт-петебургского СКА.



«Почему перестал попадать в состав СКА? Видимо, просто разонравилась моя игра. Не знаю, почему, никто ничего не объяснял. На перевод в ВХЛ реагировал спокойно. Выходил и делал свою работу, не важно, в какой лиге. Разговаривал ли об этом с Брагиным? Я его об этом не спрашивал, да и мне никто ничего не говорил.



Узнал об обмене, когда сидел в кино с женой. Обрадовался, что наконец-то обменяли, потому что лучше играть в КХЛ, чем в ВХЛ. В «Сочи» мне доверяют, дают много игрового времени. Большая благодарность клубу за это», — сказал Морозов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.