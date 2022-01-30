Наместников принял участие в потасовке в матче с «Торонто», едва не подравшись с Дермоттом

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 4:2.

В самом конце 2-го периода после нанесения броска по воротам «Детройта» с сиреной завязалась потасовка с участием сразу нескольких хоккеистов, среди которых был даже звёздный нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Когда, казалось, что конфликт исчерпан, российский форвард «Детройта» Владислав Наместников едва не подрался с защитником «Мэйпл Лифс» Трэвисом Дермоттом, в конфликт которых оперативно вмешались судьи. В результате оба хоккеиста – Наместников и Дермоттт, получили по две минуты штрафа за грубость.

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В текущем сезоне на счету 29-летнего Наместникова 44 матча, в которых ему удалось набрать 22 (12+10) очка при коэффициенте полезности «+1» и 23 минутах штрафного времени.