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AP не ждёт от российских хоккеистов победы на Олимпийских играх

AP не ждёт от российских хоккеистов победы на Олимпийских играх
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Издание AP News представило прогноз на хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

В мужских соревнованиях сборная России, по мнению журналистов, займёт второе место. Обладателями золотых медалей станут канадцы, бронзу получат американские хоккеисты.

У женщин первое место также отдаётся представительницам Канады, серебро — США, а бронзовые медали — финским хоккеисткам.

Напомним, мужской турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. В этот день сборная России встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборными Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Календарь ОИ-2022 (м)

Женские соревнования начнутся в четверг, 3 февраля. Россиянки сыграют в группе с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

Календарь ОИ-2022 (ж)
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