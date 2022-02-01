AP не ждёт от российских хоккеистов победы на Олимпийских играх

Издание AP News представило прогноз на хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
В мужских соревнованиях сборная России, по мнению журналистов, займёт второе место. Обладателями золотых медалей станут канадцы, бронзу получат американские хоккеисты.
У женщин первое место также отдаётся представительницам Канады, серебро — США, а бронзовые медали — финским хоккеисткам.
Напомним, мужской турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. В этот день сборная России встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборными Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
Женские соревнования начнутся в четверг, 3 февраля. Россиянки сыграют в группе с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.
- 1 февраля 2022
-
15:29
-
15:10
-
14:36
-
14:08
-
13:35
-
13:10
-
12:49
-
12:30
-
12:06
-
11:36
-
11:10
-
10:48
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
05:43
-
05:00
-
04:47
- 31 января 2022
-
23:59
-
23:22
-
22:52
-
22:23
-
21:55