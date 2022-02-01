Наставник «Питтсбурга» объяснил, что делает Овечкина одним из лучших голеадоров в истории

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан в преддверии матча с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Скорость шайбы после его броска, точность броска, его умение открыться и выбраться на позицию, которая позволяет максимально эффективно атаковать ворота… Думаю, всё это вкупе делает его не только игроком поколения, но и вообще одним из лучших голеадоров в истории НХЛ. Вы всегда обязаны быть начеку с Овечкиным, потому что ему не требуется многого, чтобы забить. Мы все испытываем безграничное уважение к тому, чего он добился за свою карьеру», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Питтсбург» примет «Вашингтон» в ночь с 1 на 2 февраля. Старт встречи запланирован на 3:00 мск.