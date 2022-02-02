Женская сборная России по хоккею отменила тренировку за два дня до первого матча на ОИ

В Пекине на зимних Олимпийских играх — 2022 отменена тренировка женской сборной России по хоккею, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первый матч женской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине состоится уже 4 февраля. Россиянки сыграют с представительницами Швейцарии.
Ранее также были отменены два контрольных матча сборной России – с национальными командами Китая и Чехии.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Женский турнир на Олимпийских играх пройдёт с 3 по 17 февраля. На групповом этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.
4 февраля, 07:10 мск, Россия – Швейцария;
5 февраля, 16:10 мск, США – Россия;
7 февраля, 07:10 мск, Канада – Россия;
8 февраля, 16:10 мск, Россия – Финляндия.
Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 12 февраля, полуфинальные матчи – 14 февраля. Матч за третье место состоится 16 февраля, финал – 17 февраля.
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