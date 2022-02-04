Сергей Фёдоров отсутствовал на тренировке сборной России из-за сомнительного теста
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, почему тренер Сергей Фёдоров отсутствовал на первой тренировке команды в Пекине.
«У него тоже был сомнительный тест. Сейчас уже сдал отрицательный», — сказал Жамнов, слова которого привела корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сомнительные результаты также дали тесты на коронавирус нападающего СКА Андрея Кузьменко и защитника ЦСКА Никиты Нестерова. Следующий тест Кузьменко дал отрицательный результат.
Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.
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