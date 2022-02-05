С.Фёдоров, Нестеров и Кузьменко участвуют в тренировке сборной России

Мужская сборная России продолжает готовиться к олимпийскому хоккейному турниру. На субботнюю тренировку команды вышли в том числе защитник Никита Нестеров и нападающий Андрей Кузьменко.



Как сообщает из Пекина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова, к работе с командой вернулся и представитель тренерского штаба сборной России Сергей Фёдоров.



Ранее Нестеров, Кузьменко и тренер Сергей Фёдоров сдали сомнительные тесты на коронавирус. После этого все трои сдали ещё по два теста, результаты которых оказались отрицательными. Благодаря этому им было разрешено вернуться к тренировочному процессу вместе со всей командой.



Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.