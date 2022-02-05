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С.Фёдоров, Нестеров и Кузьменко участвуют в тренировке сборной России

С.Фёдоров, Нестеров и Кузьменко участвуют в тренировке сборной России
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Мужская сборная России продолжает готовиться к олимпийскому хоккейному турниру. На субботнюю тренировку команды вышли в том числе защитник Никита Нестеров и нападающий Андрей Кузьменко.

Как сообщает из Пекина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова, к работе с командой вернулся и представитель тренерского штаба сборной России Сергей Фёдоров.

Ранее Нестеров, Кузьменко и тренер Сергей Фёдоров сдали сомнительные тесты на коронавирус. После этого все трои сдали ещё по два теста, результаты которых оказались отрицательными. Благодаря этому им было разрешено вернуться к тренировочному процессу вместе со всей командой.

Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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