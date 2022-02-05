С. Фёдоров – о ситуации с Кузьменко: у нас есть главный тренер, он вам чётко пояснит

52-летний российский специалист Сергей Фёдоров, входящий в тренерский штаб сборной России, отказался комментировать непопадание в состав национальной команды 26-летнего нападающего санкт-петербургского СКА Андрея Кузьменко на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«На вопрос о Кузьменко лучше ответит главный тренер. Не буду комментировать, вы сами знаете, что этот вопрос муссируется. У нас есть главный тренер, он вам чётко пояснит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Кузьменко тренируется с командой, но входит лишь в состав запасных.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.