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Ковальчук: китайцы посчитали, что им не нужно проводить контрольный матч перед Олимпиадой

Ковальчук: китайцы посчитали, что им не нужно проводить контрольный матч перед Олимпиадой
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал об отказе сборной Китая проводить контрольный матч перед стартом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде.

«Китайцы посчитали, что им не нужно проводить контрольный матч перед Олимпиадой. К сожалению, он не состоится. Сегодня будут три игры у других команд. Мы будем готовиться к матчу со Швейцарией, контрольные игры проводить не станем», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, ранее также была отменена контрольная встреча между сборными России и Латвии, которая должна была состояться 5 февраля в Пекине.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день сыграет с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.

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