«Ждём «травмированного». Ожиганов отметил на командном фото СКА Кузьменко
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Защитник санкт-петербургского СКА Игорь Ожиганов опубликовал фотографию в «Инстаграме» с тренировочного сбора клуба в Сочи.
На командном фото с горного курорта «Роза Хутор» хоккеист отметил партнёра по команде — форварда Андрея Кузьменко, который ранее покинул расположение сборной России в Пекине (Китая) из-за травмы.
«Ждём «травмированного», — написал Ожиганов.
Фото доступно в инстаграм-аккаунте Игоря Ожиганова.
В текущем регулярном чемпионате Кузьменко провёл 45 матчей, в которых набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». 26-летний форвард занял второе место в списке бомбардиров по итогам регулярки, уступив лишь Вадиму Шипачёву (67 (24+43) очков).
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА сыграет в серии с минским «Динамо».
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