Салливан – про коронавирус у Малкина: С Джино мы чувствуем себя сильнее

7 февраля стало известно, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал отсутствие Малкина.

«Конечно, мы разочарованы. С Джино в составе мы чувствуем себя сильнее. Что касается игроков, которых мы включим в состав – мы сталкиваемся с этим весь год. У нас есть глубина состава и универсальные варианты», – цитирует американского специалиста официальный «Твиттер» команды.

В текущем регулярном чемпионате Евгений Малкин принял участие в 12 матчах, забросив пять шайб и отдав восемь голевых передач при показателе полезности «-4». Он пропустил начало сезона из-за восстановления после операции на колене.