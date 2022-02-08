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Онлайн-трансляция женского хоккейного матча Финляндия — Россия на ОИ-2022 начнётся в 16:10

Онлайн-трансляция женского хоккейного матча Финляндия — Россия на ОИ-2022 начнётся в 16:10
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Сегодня, 8 февраля, в Пекине (Китай) проходит заключительный игровой день предварительного этапа женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на турнире. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча запланировано в 16:10 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В случае любой победы над финками сборная России займёт третье место в группе, набрав пять (победа за пределами основного времени) или шесть (победа в основное время) очков. В таком случае в четвертьфинале россиянки сыграют с победителем группы В, который определится во встрече между сборными Японии и Чехии.

Если российская команда уступит в очной встрече Финляндии в основное время, тогда будут учитываться заброшенные шайбы в личных матчах между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией.

Турнирная таблица ОИ-2022 (ж)
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