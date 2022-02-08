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Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче со сборной России на ОИ-2022

Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче со сборной России на ОИ-2022
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Женская сборная Финляндии по хоккею проведёт матч в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России в медицинских масках.

«Сборная Финляндии сегодня решила сыграть матч со сборной Олимпийского комитета России в масках на лицах.

Команда приняла решение после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает твиттер-аккаунт финской олимпийской сборной.

Напомним, женская сборная России в матче с Канадой (1:6) провела два периода в масках, канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причина — проблемы с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.

Матч между сборными Финляндии и России начнётся в 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица ОИ-2022 (ж)
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