Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Сегодня, 10 февраля, в Пекине (Китай) прошёл второй игровой день в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.



Швеция — Латвия — 3:2



В первой встрече дня шведские хоккеисты оказались сильнее команды Латвии. Дубль оформил нападающий сборной Швеции и московского ЦСКА Лукас Валльмарк.

Финляндия — Словакия — 6:2

Финская сборная стартовала на олимпийском турнире с уверенной победы над командой Словакии. Хет-трик на счету форварда «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена, дубль сделал нападающий «Витязя» Миро Аалтонен.

США — Китай — 8:0



Сборная США разгромила в первой встрече на групповом этапе команду Китая (8:0). Три шайбы и две голевые передачи на счету форварда американцев Шона Фаррелла.

Канада — Германия — 5:1



В центральном матче игрового дня канадская сборная уверенно обыграла финалистов Олимпийских игр 2018 года — Германию. В составе Канады отличился защитник «Йокерита» Алекс Грант, а также форвард «Ак Барса» Джордан Уил.

Первую строчку в группе А заняла команда США, вторая — Канада. У обеих команд по 3 очка. Команды Китая и Германии имеют в своём активе 0 баллов.



В турнирной таблице группы B лидирует Дания, набравшая три очка. Вторую строчку занимает Россия, уступающая датчанам по количеству заброшенных шайб, на третьем месте идёт Чехия (0 баллов, 1 гол), последнее место в квартете занимает Швейцария (0 очков, 0 голов).



В группе С лидирует Финляндия, следом идёт Швеция — у команд по 3 балла. Сборные Латвии и Словакии очков после первого тура не набрали.

11 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:



7:10 мск, Дания — Россия;

11:40 мск, Чехия — Швейцария;

11:40 мск, Швеция — Словакия;

16:10 мск, Латвия — Финляндия.

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