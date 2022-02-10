Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, в Пекине (Китай) прошёл второй игровой день в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

Швеция — Латвия — 3:2

В первой встрече дня шведские хоккеисты оказались сильнее команды Латвии. Дубль оформил нападающий сборной Швеции и московского ЦСКА Лукас Валльмарк.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
10 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Латвия
1:0 Валльмарк (Хольмберг, Олофссон) – 09:42' (5x5)   2:0 Ландер (Броме, Клингберг) – 20:30' (5x5)   3:0 Валльмарк (Тёммернес, Пудас) – 33:39' (5x4)   3:1 Крастенбергс (Балинскис, Дарзиньш) – 36:07' (5x4)   3:2 Елисеев (Дарзиньш, Балинскис) – 46:48' (5x4)

Финляндия — Словакия — 6:2

Финская сборная стартовала на олимпийском турнире с уверенной победы над командой Словакии. Хет-трик на счету форварда «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена, дубль сделал нападающий «Витязя» Миро Аалтонен.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
10 февраля 2022, четверг. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
6 : 2
Словакия
0:1 Слафковски (Роман) – 05:33' (5x5)   1:1 Маннинен (Хартикайнен, Покка) – 10:17' (5x5)   2:1 Песонен (Аалтонен, Фильппула) – 14:22' (5x4)   3:1 Аалтонен (Няттинен) – 18:20' (5x5)   4:1 Маннинен (Гранлунд, Лехтонен) – 29:28' (5x5)   4:2 Слафковски (Черешняк, Регенда) – 31:49' (5x5)   5:2 Маннинен (Хартикайнен) – 40:16' (5x5)   6:2 Аалтонен (Оямяки, Ватанен) – 54:57' (5x4)

США — Китай — 8:0

Сборная США разгромила в первой встрече на групповом этапе команду Китая (8:0). Три шайбы и две голевые передачи на счету форварда американцев Шона Фаррелла.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
США
Окончен
8 : 0
Китай
1:0 Бриссон (Нис) – 10:38' (5x4)   2:0 Кейтс (Фаррелл, Майерс) – 25:32' (5x5)   3:0 О'Нилл (Мили, Фэйбер) – 31:13' (5x4)   4:0 Фаррелл (Абруццезе) – 38:07' (5x5)   5:0 Фаррелл (Кэмпфер, Майерс) – 41:06' (5x5)   6:0 Майерс (Фаррелл) – 50:19' (5x5)   7:0 Бенирс (Абруццезе, Купер) – 52:00' (5x5)   8:0 Фаррелл (Абделкейдер, Хеллесон) – 58:27' (5x4)

Канада — Германия — 5:1

В центральном матче игрового дня канадская сборная уверенно обыграла финалистов Олимпийских игр 2018 года — Германию. В составе Канады отличился защитник «Йокерита» Алекс Грант, а также форвард «Ак Барса» Джордан Уил.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Грант (Джонсон, Стрит) – 04:43' (5x5)   2:0 Стрит (О'Делл, Джонсон) – 09:47' (5x5)   3:0 Винник (Кракнелл, Деарне) – 10:19' (5x5)   3:1 Ридер (Пфёдерль) – 30:45' (5x5)   4:1 Норо (О'Делл, Стаал) – 32:58' (5x4)   5:1 Уил (Тамбеллини, Найт) – 51:22' (5x5)

Первую строчку в группе А заняла команда США, вторая — Канада. У обеих команд по 3 очка. Команды Китая и Германии имеют в своём активе 0 баллов.

В турнирной таблице группы B лидирует Дания, набравшая три очка. Вторую строчку занимает Россия, уступающая датчанам по количеству заброшенных шайб, на третьем месте идёт Чехия (0 баллов, 1 гол), последнее место в квартете занимает Швейцария (0 очков, 0 голов).

В группе С лидирует Финляндия, следом идёт Швеция — у команд по 3 балла. Сборные Латвии и Словакии очков после первого тура не набрали.

Турнирная таблица ОИ-2022 (мужчины)

11 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:

7:10 мск, Дания — Россия;
11:40 мск, Чехия — Швейцария;
11:40 мск, Швеция — Словакия;
16:10 мск, Латвия — Финляндия.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022