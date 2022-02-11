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Малкин покинул ковид-протокол и может сыграть в воскресенье

Малкин покинул ковид-протокол и может сыграть в воскресенье
Евгений Малкин
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин покинул коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, в который он был помещён 7 февраля.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан ждёт возвращения россиянина в воскресенье, когда команда сыграет с «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Евгений Малкин пропустил начало сезона, восстанавливаясь после операции на колене и дебютировал только 11 января. Как отмечал сам Малкин, до попадания в ковид-список он с каждым матчем чувствовал себя всё лучше и лучше. Сейчас на его счету 9-матчевая результативная серия (3+7=10), а всего он набрал 13 баллов (5+8) в 12 встречах.

За «Питтсбург» Малкин выступает с 2006 года. На его счету 952 матча в НХЛ, в которых он забросил 429 шайб и отдал 688 передач.

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