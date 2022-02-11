Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия смогла «распечатать» ворота Латвии после крутого броска Кемиляйнена

Финляндия смогла «распечатать» ворота Латвии после крутого броска Кемиляйнена
Комментарии

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч турнира между мужскими хоккейными сборными Латвии и Финляндии. После второго периода в счёте ведут подопечные Юкки Ялонена — 1:0.

В первом периоде команды голов не забили. Долгое время и во второй 20-минутке латыши держались, однако под конец игрового отрезка всё же пропустили. Прекрасный бросок Валттери Кемиляйнена вывел «львов» вперёд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в первом матче на турнире, проведённом вчера, 10 февраля, Финляндия крупно обыграла Словакию — 6:2. В параллельной встрече Латвия едва не отыгралась с 0:3, но Швеция сумела сохранить удобный результат.

Швеция отскочила, Америка покуражилась над Китаем. Итоги второго дня ОИ-2022 в хоккее Швеция отскочила, Америка покуражилась над Китаем. Итоги второго дня ОИ-2022 в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022