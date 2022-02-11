Финляндия смогла «распечатать» ворота Латвии после крутого броска Кемиляйнена
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч турнира между мужскими хоккейными сборными Латвии и Финляндии. После второго периода в счёте ведут подопечные Юкки Ялонена — 1:0.
В первом периоде команды голов не забили. Долгое время и во второй 20-минутке латыши держались, однако под конец игрового отрезка всё же пропустили. Прекрасный бросок Валттери Кемиляйнена вывел «львов» вперёд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в первом матче на турнире, проведённом вчера, 10 февраля, Финляндия крупно обыграла Словакию — 6:2. В параллельной встрече Латвия едва не отыгралась с 0:3, но Швеция сумела сохранить удобный результат.
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