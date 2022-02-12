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Семёнов рассказал об установке, которую получила сборная России перед матчем с Чехией

Семёнов рассказал об установке, которую получила сборная России перед матчем с Чехией
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Нападающий сборной России Кирилл Семёнов прокомментировал поражение в матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Чехии (5:6, ОТ).

«Тренеры говорили не поддаваться на провокации, быть сдержаннее, гнуть свою линию сегодня, что мы и делали. Мы показали характер. В какой момент начались эти провокации и всё посыпалось? На самом деле, ничего не посыпалось. Были провокации с их стороны, как и на Кубке Первого канала.

Игра была равная. У них были моменты, у нас тоже. Самое главное, что мы не опустили руки, сражались до конца, вытащили игру. Но не повезло в овертайме, пропустили гол. Показалось, что всё пошло наперекосяк после удаления Воронкова? Я бы не сказал, что это был ключевой момент. Просто они большие мастера, у них есть игроки, которые много времени провели в НХЛ, сделали хорошую карьеру, набирали много очков. Получилось так, что пропустили два гола в этом меньшинстве, но ничего страшного. Я сказал уже, что мы не расслабились, играли до конца, показали свой характер.

Расстроился ли я, когда узнал, что буду 13-м нападающим? Меня бы расстроило, если бы я не попал на Олимпийские игры. Я нахожусь здесь, мы все одна большая семья. На трибуне ребята тоже нас поддерживают, переживают, болеют за нас», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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