Александр Овечкин поделился эмоциями после победы над «Монреалем»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после победы в матче Национальной хоккейной лиги над «Монреалем» (5:2).
«Я очень рад за Джо, он провёл отличный прошлый матч. Но самое главное, что команда набрала два очка. И неважно, как это происходит… Сейчас в нашей игре случаются взлёты и падения, так что нам просто надо найти способ обрести стабильность.
Конечно, общение между ветеранами и молодыми игроками внутри команды — это важная часть игры. Для молодых ребят это всегда отличный шанс получить классный урок», – цитирует Овечкина официальная русская версия сайта НХЛ.
Напомним, Овечкин провёл 47 матчей в текущем сезоне НХЛ, в которых набрал 59 (29+30) очков при показателе полезности «+15».
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