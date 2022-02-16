Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание четвертьфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Расписание четвертьфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 16 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется четвертьфиналами плей-офф.

Календарь Олимпийских игр 2022 года

7:10 мск — США (1) — Словакия (8);

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Не начался
Словакия

9:00 — Россия (3) — Дания (6);

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Не начался
Дания

11:40 — Финляндия (2) — Швейцария (10);

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария

16:30 — Швеция (4) — Канада (5).

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 16:30 МСК
Швеция
Не начался
Канада

Перепосев команд на стадии 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022