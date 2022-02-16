Расписание четвертьфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 16 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется четвертьфиналами плей-офф.

7:10 мск — США (1) — Словакия (8);

9:00 — Россия (3) — Дания (6);

11:40 — Финляндия (2) — Швейцария (10);

16:30 — Швеция (4) — Канада (5).

Перепосев команд на стадии 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.