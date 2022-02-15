Результаты игрового дня хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялось четыре матча квалификационного раунда хоккейного турнира.
Дания — Латвия 3:2
В стартовом матче игрового дня датчане переиграли латышей. На голы Мортена Поульсена, Юлиана Якобсена и Маркуса Лауридсена прибалты ответили дублем 37-летнего Лауриса Дарзиньша.
Словакия — Германия — 4:0
В параллельной встрече словаки крупно обыграли немцев. Голы забили Либор Гудачек, Петер Цегларик, Михал Криштоф и Марек Гривик. Шат-аут оформил Патрик Рыбар.
Чехия — Швейцария — 2:4
Швейцарцы в упорной борьбе смогли одержать победу в матче с чехами. На шайбу Лукаша Клока «крестоносцы» ответили четырьмя голами подряд в исполнении Андреса Амбюля, Киллиана Мотте, Дениса Мальгина и Рафаэля Диаса. В конце матча Роман Червенка отыграл один гол, но на большее чехов не хватило.
Канада — Китай — 7:2
Канадцы не без проблем обыграли китайцев. На голы Адама Тамбеллини и Джордана Уила, оформивших по дублю, а также Эрика О'Делла, Эрика Стаала и Джека Макбэйна хозяева турнира отметили лишь двумя голами Ань Цзяня.
Сетка плей-офф:
Все четвертьфиналы пройдут завтра, 16 февраля.
США — Словакия;
Россия — Дания;
Финляндия — Швейцария;
Швеция — Канада.
В первом полуфинальном матче встретятся победители пар США/Словакия и Финляндия/Швейцария. Во втором сыграют команды пар Россия/Дания и Швеция/Канада. Обе встречи пройдут 18 февраля. Матч за 3-е место назначен на 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.
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