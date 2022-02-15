Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Результаты игрового дня хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялось четыре матча квалификационного раунда хоккейного турнира.

Дания — Латвия 3:2

В стартовом матче игрового дня датчане переиграли латышей. На голы Мортена Поульсена, Юлиана Якобсена и Маркуса Лауридсена прибалты ответили дублем 37-летнего Лауриса Дарзиньша.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Латвия
1:0 Поульсен (Якобсен, Лассен) – 12:02' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) – 16:23' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Балинскис, Крастенбергс) – 22:33' (5x4)   2:2 Якобсен (Мейер) – 36:57' (5x5)   3:2 Лауридсен (Бёдкер, Нильсен) – 41:45' (5x4)

Словакия — Германия — 4:0

В параллельной встрече словаки крупно обыграли немцев. Голы забили Либор Гудачек, Петер Цегларик, Михал Криштоф и Марек Гривик. Шат-аут оформил Патрик Рыбар.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Германия
1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) – 11:05' (5x5)   2:0 Цегларик (Гернат, Гривик) – 27:01' (4x4)   3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) – 28:45' (5x5)   4:0 Гривик (Цегларик, Такач) – 57:56' (en)

Чехия — Швейцария — 2:4

Швейцарцы в упорной борьбе смогли одержать победу в матче с чехами. На шайбу Лукаша Клока «крестоносцы» ответили четырьмя голами подряд в исполнении Андреса Амбюля, Киллиана Мотте, Дениса Мальгина и Рафаэля Диаса. В конце матча Роман Червенка отыграл один гол, но на большее чехов не хватило.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Клок (Кнот, Червенка) – 10:08' (5x5)   1:1 Амбюль (Тюркауф, Корви) – 14:59' (5x4)   1:2 Мотте (Холленштайн, Диас) – 15:12' (5x5)   1:3 Мальгин (Алатало, Андригетто) – 29:53' (5x4)   1:4 Диас (Андригетто, Херцог) – 54:57' (5x5)   2:4 Червенка (Крейчи, Коварж) – 55:59' (6x4)

Канада — Китай — 7:2

Канадцы не без проблем обыграли китайцев. На голы Адама Тамбеллини и Джордана Уила, оформивших по дублю, а также Эрика О'Делла, Эрика Стаала и Джека Макбэйна хозяева турнира отметили лишь двумя голами Ань Цзяня.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Канада
Окончен
7 : 2
Китай
1:0 Уил (Тамбеллини, Норо) – 06:57' (5x4)   2:0 Уил (Стаал, Тамбеллини) – 09:55' (5x3)   2:1 Цзянь (Вэй) – 15:32' (5x5)   3:1 Тамбеллини (Норо, Уил) – 26:36' (5x4)   4:1 Тамбеллини – 28:39' (бул)   5:1 О'Делл (Демерс, Джонсон) – 32:05' (5x5)   5:2 Цзянь (Ло, Цзекэ) – 38:59' (5x3)   6:2 Стаал (Мактавиш, Макбэйн) – 55:55' (5x5)   7:2 Макбэйн (Норо, Тамбеллини) – 58:19' (5x4)

Сетка плей-офф:

Все четвертьфиналы пройдут завтра, 16 февраля.

США — Словакия;
Россия — Дания;
Финляндия — Швейцария;
Швеция — Канада.

В первом полуфинальном матче встретятся победители пар США/Словакия и Финляндия/Швейцария. Во втором сыграют команды пар Россия/Дания и Швеция/Канада. Обе встречи пройдут 18 февраля. Матч за 3-е место назначен на 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.

Новость по теме
Стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022