Жамнов — о полуфинале Олимпиады: не знаю, с кем мы будем играть дальше. Давайте подождём

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1 поделился мнением о следующем сопернике в полуфинале.

«Порадовал ли тот факт, что с Финляндией точно не сыграем в полуфинале? Я не знаю, с кем мы будем играть дальше. Давайте подождём. Я же сказал, что дальше нас ждут два самых важных матча. Кто будет дальше по сетке, от нас уже не зависит. Надо выходить и играть.



В третьем периоде перетасовали все звенья, кроме второго? Все сочетания потом вернулись обратно. Решили чуть встряхнуть команду. Когда Войнов сделал блок и вытащил шайбу из пустых ворот, какие были мысли? Думаю, для всех это была валидольная победа. Никто же не мог предсказать, что словаки обыграют американцев. Это плей-офф, тут маленький недонастрой может очень дорого стоить. Гол Шипачёва снимет с него психологический груз? Я надеюсь. Ребята все довольны. Переживали за него. Думаю, Вадим раскрепостится и забьёт ещё не один решающий гол на этом турнире.



Как пытались менять игру в критические моменты? Старался успокоить ребят. Потому что пошла суета. Попросили, чтобы защитники разговаривали с вратарём во время подборов около своих ворот. Хотя мы постоянно их просим об этом», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.