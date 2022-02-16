Пашков: если бы не гол Шипачёва, то Данию могли и не пройти

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу сборной России над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Победителей не судят: отскреблись — уже хорошо. Сборная Дании — команда, которая и сама толком не играет, и другим играть не даёт. В Пекине и сборную России тоже не отнесёшь к категории самых эффектных. В итоге — тяжёлая игра и трудная победа.



Очень многое решил гол Шипачёва. Уже говорил о том, что капитана сборной России и московского «Динамо» во многом не по делу критиковали на групповом турнире, ведь он потерял постоянных партнёров и попал в ту систему игры, которая ему не совсем комфортна. При этом определённый уровень Шипачёв в Пекине всё равно держал.



Но мастерство есть мастерство, класс есть класс. Как только начались матчи на вылет, Шипачёв смог выйти на новый уровень. Как, кстати, и другие мастера — Гусев и Нестеров. И как Войнов, реализация большинства которым упростила концовку встречи.



Шипачёв свой гол забил на добивании, но он не такой простой, как кажется. Центрфорвард заранее всё прочитал, оказался в нужной точке и поймал на крюк сложную шайбу. Скажу, что она значительно упростила ситуацию — в плей-офф очень важно повести в счёте, особенно против такой закрытой команды, как Дания, игравшей второй день подряд. Если бы не этот гол, то датчан могли бы и не пройти. Меня удивило, что с каждым периодом они добавляли — хотя мы накануне не играли и по идее должны были выглядеть свежее.



Качество игры сборной России по-прежнему вызывает вопросы? Вы всё видели. В тактическом плане наша команда на этом турнире уже не поменяется — будем играть просто, с акцентом на оборону и быстрые выходы в атаку.



Пока болячки прежние — опять сразу же пропускаем в меньшинстве, причём от соперника уровня Дании. Опять натужно смотримся в большинстве. Но это всё детали, главное — командный результат.



Кто фаворит турнира? Если объективно, уровень этой Олимпиады не очень высокий, её нужно забирать. По всем котировкам фаворит номер один — действующий чемпион Россия. Но я бы не был в этом так уверен. Большой тренерский эксперимент, затеянный перед Олимпиадой, подходит к своему логическому концу, осталось два матча, роль штаба теперь будет решающей, соперников типа Дании не осталось. Оптимизм если и есть, то сдержанный.



Пока по игре много вопросов, но всё определит результат. В истории спорта было много турниров, которые выигрывали не самые зрелищные команды. Надеюсь, так будет и в Пекине», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.