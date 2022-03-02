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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 2 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

В первом матче дня «Салават Юлаев» с трудом переиграл «Сибирь». Счёт в матче открыл Антон Шенфельд, однако затем уфимцы ответили голами Николая Кулёмина и Степана Санникова.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шенфельд (Шаров, Пьянов) – 03:08 (5x5)   1:1 Кулёмин (Шмелёв, Коледов) – 03:46 (5x5)   2:1 Санников (Бирюков, Хартикайнен) – 23:19 (5x5)

«Северсталь» преподнесла сенсацию, уверенно обыграв в гостях московское «Динамо». Хозяева смогли отыграться с 0:2, но после пропустили ещё три шайбы. В конце матча команды обменялись голами — 6:3.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Стенквист (Пилипенко) – 05:48 (5x4)   0:2 Хабаров (Макеев, Гуслистов) – 16:56 (5x5)   1:2 Войнов (Шипачёв) – 24:18 (5x5)   2:2 Галиев (Линдберг, Войнов) – 26:47 (5x4)   2:3 Вовченко (Гераськин, Пилипенко) – 30:10 (5x4)   2:4 Морозов (Няттинен, Хлыстов) – 32:20 (5x5)   2:5 Няттинен (Лишка, Морозов) – 45:24 (5x5)   3:5 Игумнов (Фисенко) – 56:19 (5x5)   3:6 Гераськин (Думбадзе) – 59:42 (en)

СКА в Санкт-Петербурге разгромил минское «Динамо» — 8:3. Белорусская команда выигрывала после первого периода — 2:1, однако во втором пропустила аж семь голов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Моисеев (Гусев, Воробьёв) – 02:36 (5x5)   1:1 Варфоломеев (Гудачек, Теденбю) – 11:32 (5x5)   1:2 Теденбю (Граовац, Крейчик) – 13:52 (5x4)   2:2 Кузьменко (Гусев) – 20:43 (5x5)   3:2 Лехтонен (Гусев, Кузьменко) – 23:49 (5x4)   4:2 Гусев – 24:44 (бул)   5:2 Кемппайнен (Лехтонен, Бурдасов) – 28:25 (5x4)   6:2 Фальковский (Комаров, Пыленков) – 32:59 (5x5)   7:2 Бурдасов (Гусев) – 36:54 (5x3)   8:2 Кузьменко (Гусев, Лехтонен) – 39:55 (5x4)   8:3 Горбунов – 57:25 (5x5)

«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Ак Барса». На гол Дмитрия Кагарлицкого «ястребы» ответили дублем Николая Прохоркина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин – 53:01 (5x5)   1:1 Кагарлицкий (Коваленко, Демерс) – 55:36 (5x5)   1:2 Прохоркин (Цегларик) – 63:52 (3x3)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 1-0
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-1
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0
ЦСКА — «Локомотив» — 1-0

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 0-1
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-1
«Трактор» — «Нефтехимик» — 1-0
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1-0

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