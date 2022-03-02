Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 2 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

В первом матче дня «Салават Юлаев» с трудом переиграл «Сибирь». Счёт в матче открыл Антон Шенфельд, однако затем уфимцы ответили голами Николая Кулёмина и Степана Санникова.

«Северсталь» преподнесла сенсацию, уверенно обыграв в гостях московское «Динамо». Хозяева смогли отыграться с 0:2, но после пропустили ещё три шайбы. В конце матча команды обменялись голами — 6:3.

СКА в Санкт-Петербурге разгромил минское «Динамо» — 8:3. Белорусская команда выигрывала после первого периода — 2:1, однако во втором пропустила аж семь голов.

«Авангард» в овертайме сломил сопротивление «Ак Барса». На гол Дмитрия Кагарлицкого «ястребы» ответили дублем Николая Прохоркина.

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 1-0

«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-1

«Спартак» — «Йокерит» — 4-0

ЦСКА — «Локомотив» — 1-0

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 0-1

«Ак Барс» — «Авангард» — 0-1

«Трактор» — «Нефтехимик» — 1-0

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1-0