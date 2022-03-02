Р. Ротенберг — о разгроме «Динамо» Мн: сегодня фанаты увидели праздник спорта и жизни

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (8:3, 1-0).
«Мы долго готовились к этой игре, выполнили установку, ребята молодцы. Есть над чем работать. Готовимся к следующему матчу. Как сохранить голову после восьми голов? Говорили об этом после второго периода. Надо реализовывать моменты в равных составах, нужно улучшать и оборону, и атаку, будем работать. Игра Гусева? Победила команда. Никиту надо поздравить, он установил рекорд в плей-офф.
Игра в большинстве? Серьёзно работали в олимпийской паузе. Готовились тактически, физически и психологически. Нужно улучшить меньшинство и игру в равных составах. Хочу поблагодарить болельщиков. Феноменальная поддержка. Сегодня увидели праздник спорта и праздник жизни. Наша победа и реализация большинства — их заслуга», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 марта 2022
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