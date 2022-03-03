Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 3 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.
Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:1. Дубль в составе победителей оформил форвард Виталий Кравцов.
Магнитогорский «Металлург» крупно обыграл казахстанский «Барыс» (6:2). Нападающий «Магнитки» Андрей Чибисов оформил дубль, Брендан Лайпсик набрал 3 (1+2) очка.
Московский ЦСКА одержал вторую победу в серии с ярославским «Локомотивом» (4:1). Нападающий армейцев Сергей Плотников стал автором дубля.
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Динамо» Минск — 1-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-1;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 2-0.
Восток:
«Металлург» Мг — «Барыс» — 1-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-1;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 2-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1-0.
- 3 марта 2022
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