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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 3 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:1. Дубль в составе победителей оформил форвард Виталий Кравцов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кравцов (Калинин) – 19:54 (5x4)   1:1 Березин (Петрищев, Хайруллин) – 23:04 (4x4)   2:1 Кравцов (Ткачёв, Вилл) – 29:48 (5x5)

Магнитогорский «Металлург» крупно обыграл казахстанский «Барыс» (6:2). Нападающий «Магнитки» Андрей Чибисов оформил дубль, Брендан Лайпсик набрал 3 (1+2) очка.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Лилья (Михайлис, Валк) – 01:16 (5x4)   1:1 Чибисов – 05:27 (5x5)   2:1 Дронов (Неколенко, Никонцев) – 15:27 (5x5)   3:1 Чибисов (Яковлев, Лайпсик) – 21:56 (5x4)   4:1 Майе (Хультстрём) – 30:06 (5x4)   5:1 Лайпсик (Майе, Коробкин) – 32:56 (5x5)   6:1 Карри (Кошелев, Лайпсик) – 45:41 (5x4)   6:2 Берглунд (Морроу, Вей) – 57:04 (5x4)

Московский ЦСКА одержал вторую победу в серии с ярославским «Локомотивом» (4:1). Нападающий армейцев Сергей Плотников стал автором дубля.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Анисимов (Марченко, Каюмов) – 03:46 (5x4)   1:1 Плотников (Каменев, Окулов) – 06:16 (5x5)   2:1 Абрамов (Плотников) – 43:11 (5x5)   3:1 Плотников (Окулов, Диц) – 55:13 (5x5)   4:1 Светлаков – 59:04 (en)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 1-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-1;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 2-0.

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 1-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 0-1;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 2-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1-0.

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