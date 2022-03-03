Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 3 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.



Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:1. Дубль в составе победителей оформил форвард Виталий Кравцов.

Магнитогорский «Металлург» крупно обыграл казахстанский «Барыс» (6:2). Нападающий «Магнитки» Андрей Чибисов оформил дубль, Брендан Лайпсик набрал 3 (1+2) очка.

Московский ЦСКА одержал вторую победу в серии с ярославским «Локомотивом» (4:1). Нападающий армейцев Сергей Плотников стал автором дубля.

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:



СКА — «Динамо» Минск — 1-0;

«Динамо» Москва — «Северсталь» — 0-1;

«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;

ЦСКА — «Локомотив» — 2-0.



Восток:



«Металлург» Мг — «Барыс» — 1-1;

«Ак Барс» — «Авангард» — 0-1;

«Трактор» — «Нефтехимик» — 2-0;

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1-0.