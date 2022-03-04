Кузнецов с передачи Овечкина открыл счёт в матче с «Каролиной», реализовав большинство

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.
Счёт в матче был открыт лишь под занавес первой двадцатиминутки. Отличиться удалось 29-летнему российскому нападающему «столичных» Евгению Кузнецову, реализовавшему численное преимущество после удаления Брэди Шея. Результативные передачи на свой счёт записали Александр Овечкин и Ти Джей Оши.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в прошлой игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) Кузнецов провёл на льду 20 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «-4». Всего в нынешнем сезоне Евгений сыграл в 53 матчах, в которых набрал 51 (16+35) очко при коэффициенте полезности «+8» и 22 минутах штрафного времени.
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