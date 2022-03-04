В матче между «Салаватом» и «Сибирью» произошла массовая драка

В эти минуты в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» встречается с новосибирской «Сибирью». Счёт после первого периода встречи — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На последних секундах первого периода случилась массовая драка. Виктор Тихонов активно сражался перед воротами сибиряков, но не сумел добить шайбу в сетку. И тут же возникла массовая стычка между игроками. Арбитрам с трудом удалось их успокоить. В итоге минимальными удалениями были наказаны игроки «Салавата» Виктор Тихонов и Данил Башкиров. Также были удалены хоккеисты «Сибири» Денис Голубев и Евгений Чесалин, который получил «2+2».

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