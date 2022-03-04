Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче между «Салаватом» и «Сибирью» произошла массовая драка

В матче между «Салаватом» и «Сибирью» произошла массовая драка
Комментарии

В эти минуты в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» встречается с новосибирской «Сибирью». Счёт после первого периода встречи — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На последних секундах первого периода случилась массовая драка. Виктор Тихонов активно сражался перед воротами сибиряков, но не сумел добить шайбу в сетку. И тут же возникла массовая стычка между игроками. Арбитрам с трудом удалось их успокоить. В итоге минимальными удалениями были наказаны игроки «Салавата» Виктор Тихонов и Данил Башкиров. Также были удалены хоккеисты «Сибири» Денис Голубев и Евгений Чесалин, который получил «2+2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Форвард «Салавата» Кузьмин забил крутой гол, стильно обыграв Чайковски
Новость по теме
«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во втором матче серии сыграют лишь два легионера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022