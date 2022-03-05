Михаил Сергачёв забросил четвёртую шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 2:1.
Российский защитник хозяев Михаил Сергачёв вновь выводит свою команду вперёд в этом матче. Россиянин отметился заброшенной шайбой на 51-й минуте матча. Пасами в этой атаке ему помогли Виктор Хедман и Росс Колтон. Примечательно, что это вторая заброшенная шайба для Сергачёва за последние три сыгранных матча.
Таким образом, Сергачёв забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 50 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 334 матчах, в которых записал в свой актив 33 гола и сделал 131 результативную передачу.
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