Гол Сергачёва и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.



У хозяев заброшенными шайбами отметились российский защитник Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Примечательно, что на счету российского нападающего Никиты Кучерова две голевые передачи.



У гостей же забил только Робби Фабри.



Примечательно, что это вторая заброщенная шайба для Сергачёва за последние три сыгранных матча. Таким образом, Сергачёв забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 50 играх.

В параллельном матче в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.



За победителей забивали Виктор Арвидссон (хет-трик) и Дастин Браун. У хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд и Джастин Дэнфорт.