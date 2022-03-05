Гол Сергачёва и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
У хозяев заброшенными шайбами отметились российский защитник Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Примечательно, что на счету российского нападающего Никиты Кучерова две голевые передачи.
У гостей же забил только Робби Фабри.
Примечательно, что это вторая заброщенная шайба для Сергачёва за последние три сыгранных матча. Таким образом, Сергачёв забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 50 играх.
В параллельном матче в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.
За победителей забивали Виктор Арвидссон (хет-трик) и Дастин Браун. У хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд и Джастин Дэнфорт.
- 5 марта 2022
-
05:47
-
05:38
-
05:28
-
05:20
-
04:30
- 4 марта 2022
-
23:50
-
23:17
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:25
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:12
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:12
-
20:09
-
20:01
-
19:54
-
19:29
-
19:19
-
19:00
-
18:47
-
18:40