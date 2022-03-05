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Гол Сергачёва и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»

Гол Сергачёва и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский защитник Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Примечательно, что на счету российского нападающего Никиты Кучерова две голевые передачи.

У гостей же забил только Робби Фабри.

Примечательно, что это вторая заброщенная шайба для Сергачёва за последние три сыгранных матча. Таким образом, Сергачёв забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 50 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 26:43 (5x4)   1:1 Фаббри (Зайдер, Бертуцци) – 33:05 (5x5)   2:1 Сергачёв (Хедман, Колтон) – 50:21 (5x4)   3:1 Стэмкос – 59:58 (en)

В параллельном матче в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

За победителей забивали Виктор Арвидссон (хет-трик) и Дастин Браун. У хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд и Джастин Дэнфорт.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Арвидссон (Мур) – 34:00 (5x5)   1:1 Лайне – 35:34 (5x5)   2:1 Бьёркстранд (Курали) – 35:59 (5x5)   3:1 Дэнфорт (Доми, Курали) – 36:20 (5x5)   3:2 Браун – 43:49 (6x3)   3:3 Арвидссон (Копитар, Даути) – 56:14 (5x5)   3:4 Арвидссон – 64:00 (3x3)
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