Две голевые передачи Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тай Смит, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон. У «Блюз» отличились Тори Крюг и Джордан Кайру. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором двух голевых передач, заработав показатель полезности «+1» при 16.23 на льду.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» оказался сильнее «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «королей». Дубль оформил форвард «Лос-Анджелеса» Андреас Атанасиу, ещё одну шайбу забросил Дастин Браун.