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Две голевые передачи Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»

Две голевые передачи Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»
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«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тай Смит, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон. У «Блюз» отличились Тори Крюг и Джордан Кайру. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором двух голевых передач, заработав показатель полезности «+1» при 16.23 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Смит (Братт, Хишир) – 09:47 (5x5)   2:0 Мерсер (Хьюз, Веси) – 29:26 (5x5)   2:1 Крюг (Тарасенко, Кайру) – 42:08 (5x5)   2:2 Кайру (Шенн, Тарасенко) – 45:44 (5x5)   3:2 Хэмилтон (Заха, Хьюз) – 61:12 (3x3)

В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» оказался сильнее «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «королей». Дубль оформил форвард «Лос-Анджелеса» Андреас Атанасиу, ещё одну шайбу забросил Дастин Браун.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Атанасиу (Андерсон, Калиев) – 36:55 (5x5)   0:2 Атанасиу (Иафалло, Лизотт) – 59:01 (en)   0:3 Браун (Дано) – 59:53 (en)
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