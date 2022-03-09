Капризов продлил серию с набранными очками до 6 игр, отдав ассист в матче с «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе, отдав голевую передачу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», тем самым продлив серию с набранными очками до шести матчей подряд.
За шесть игр 24-летний форвард забил пять голов и отдал четыре ассиста. В 54 матчах этого сезона на его счету уже 71 (28+43) балл. По этому показателю он занимает первое место в команде, опережая ближайшего преследователя Матса Цуккарелло на 14 очков.
«Миннесота» одержала вторую победу в последних четырёх играх и продолжает удерживать 5 место в западной конференции. Капризов является игроков «Уайлд» с лета 2020 года, после дебютного сезона был признан лучшим новичком НХЛ, получив «Колдер Трофи».
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