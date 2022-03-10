Бодров провёл грубый силовой приём против форварда «Салавата», покинувшего лёд на носилках

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». На 12-й минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 3-й минуте встречи грубый силовой приём провёл защитник «Сибири» Денис Бодров. Он ударил плечом в голову нападающего «Салавата» Глеба Кузьмина. Хоккеист «Сибири» получил двухминутный штраф за грубость. Отметим, что Кузьмин покинул лёд на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Салавата Юлаева».