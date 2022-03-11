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Вратарь «Детройта» Неделькович забил гол в свои ворота, пустив шайбу между ног

Вратарь «Детройта» Неделькович забил гол в свои ворота, пустив шайбу между ног
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.

Голкипер «красных крыльев» Алекс Неделькович в середине первого периода забил гол в свои ворота, пустив шайбу себе между ног после того, как форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк послал шайбу в зону атаки. Вратарь «Детройта» решил махнуть по ней клюшкой, после чего произошёл курьёзный инцидент.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Напомним, в прошедшей встрече заброшенной шайбой отметился российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов.

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