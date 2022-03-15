Форвард «Авангарда» Комаров рассказал об ожиданиях от серии с «Металлургом»
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Форвард «Авангарда» Никита Комаров поделился ожиданиями от противостояния с «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.
«Мне кажется, серия будет очень интересная, напряжённая, будет много голов. Ждём красивый хоккей.
В чём «Металлург» превосходит «Ак Барс»? Не думаю, что превосходит. Все команды – хороши. Думаю, что атакующая команда, мастеровитая. Будут ребята обыгрывать, они это умеют. Будем бороться. Они чемпионы в регулярке, поэтому будет гораздо сложнее.
Как команда ощущает себя? Всё хорошо, атмосфера хорошая. Работаем, двигаемся дальше», — цитирует Комарова пресс-служба «Авангарда».
«Металлург» выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Первый полуфинальный матч состоится 18 марта в Магнитогорске.
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