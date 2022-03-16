Валерий Ничушкин забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом»

В эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости закончился первый период. В счёте ведут гости – 1:0.



Единственную шайбу в матче на данный момент забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. На 7-й минуте форвард из России открыл счёт в игре после передач финского нападающего Микко Рантанена и канадского страйкера Натана Маккиннона.



Ничушкин превзошёл свой личный рекорд по заброшенным шайбам в регулярках. 14 голов у форварда было только в сезоне-2013/2014.



Эта же шайба стала для него 15-й в сезоне. Он провёл 43 матча и также отметился ещё 17 голевыми передачами. Его показатель полезности – «+20».



Всего же в НХЛ на его счету 386 сыгранных матчей, в которых он 61 раз поразил ворота соперники и 93 раза отдал передачу на гол партнёрам.

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