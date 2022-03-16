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Верите ли вы, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ?

Верите ли вы, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ?
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Сегодня, 16 марта, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Таким образом, россиянин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место.

В общем зачёте второе место с 801 заброшенной шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого забито 894 гола.

Напомним, Александр также стал первым европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги, превзойдя Ягра.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Верите ли вы, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ?»

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