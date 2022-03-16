Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на историческое достижение Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который минувшей ночью вышел на единоличное третье место в снайперской гонке в истории НХЛ.



«Это отлично для всего российского хоккея и для Сани в первую очередь. Потому что для мирового хоккея он первый среди европейцев в сильнейшей лиге мира. Это дорогого стоит. Он побил все рекорды и продолжает бить. Александр — один из величайших российских хоккеистов в этом поколении. Но если говорить обо всей истории, то у каждого были свои звёзды, свои лидеры. Саня стоит в одном ряду с этими величайшими звёздами», — цитирует Жамнова «РБК-Спорт».



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