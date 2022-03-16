Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на историческое достижение Овечкина
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который минувшей ночью вышел на единоличное третье место в снайперской гонке в истории НХЛ.
«Это отлично для всего российского хоккея и для Сани в первую очередь. Потому что для мирового хоккея он первый среди европейцев в сильнейшей лиге мира. Это дорогого стоит. Он побил все рекорды и продолжает бить. Александр — один из величайших российских хоккеистов в этом поколении. Но если говорить обо всей истории, то у каждого были свои звёзды, свои лидеры. Саня стоит в одном ряду с этими величайшими звёздами», — цитирует Жамнова «РБК-Спорт».
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