Ничушкин забросил 16-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 4:0.
На 16-й минуте 2-го периода отличиться удалось 27-летнему российскому нападающему «Эвеланш» Валерию Ничушкину, для которого эта шайба стала 16-й в сезоне. Ему ассистировали Кейл Макар и Натан Маккиннон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ничушкин забрасывает уже во второй игре кряду, ранее он поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Всего на его счету 34 (16+18) результативных действия в 44 матчах нынешнего сезона, в которых он заработал коэффициент полезности «+20» и 10 минут штрафного времени.
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