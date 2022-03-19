Журналист The Hockey Writers объяснила, благодаря чему Капризов может играть эффективнее

Журналист The Hockey Writers Мария Холланд объяснила, за счёт чего российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может играть ещё эффективнее.

«Рекорд клуба по набранным за сезон очкам пока держит Мариан Габорик, однако Капризову остаётся до него всего восемь баллов. Ещё ему не хватает восемь результативных передач, чтобы превзойти исторический для «Уайлд» показатель в 50 ассистов, установленный Пьер-Марком Бушаром.

В свой второй сезон в Национальной хоккейной лиге Капризов может побить все результативные рекорды клуба.

Но есть один аспект, над которым россиянину ещё стоит поработать. Речь про то, чтобы снизить количество лишних передач. Часто он отдаёт идеальные пасы на партнёров, после чего, получая ответную передачу, снова пасует, вместо того чтобы нанести бросок.



Большинство этих ненужных пасов не помогают команде. Если Капризов будет более эгоистичным и чаще бросать по воротам, то сможет забивать ещё чаще», — приводит слова Холланд The Hockey Writers.