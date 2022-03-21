Сергей Фёдоров подвёл итоги третьего матча с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:1, 3-0).



«Интересная игра, хорошее начало было. Наверное, сначала присматривались друг к другу, с моей точки зрения. Аккуратно все играли сегодня. Важная игра. Не по делу мы сыграли концовку второго периода, не смогли вывести шайбу из зоны. Думаю, в третьем периоде вовремя забили, игра оживилась. Она была интересной как для тренеров, так и для болельщиков. Ребят наших с победой! Добавили в третьем периоде, и всё получилось. В большинстве опять же во втором периоде было мало угроз. Думаю, мы сможем помочь ребятам, чтобы они поняли, что большинство — это угроза воротам, помеха вратарю, чёткий последний пас на бросок.



Изначально планировали сначала посмотреть, что «Динамо» предложит? Или спонтанно получилось? Мы не планируем такие вещи. Играем в одном ключе. Мы попросили ребят быть немного внимательнее, быть на своих местах, знать, где шайба. С этой задачей на первый период мы справились.



С чем связано отсутствие Мингачёва? Гуськов впервые сыграл в плей-офф. Как оцениваю его игру? Тахир в прошлом матче сыграл хорошо, но мы решили дать ему определённую паузу. Как я уже говорил, ребята молодые, получают первый серьёзный боевой опыт. И они реально справлялись и справляются с задачей. Матвей влился хорошо, понравилась его энергия. Без шайбы сыграл хорошо. Рад, что он не взял разбег, а сразу же включился, как будто уже играл в плей-офф», — цитирует Фёдорова официальный сайт клуба.