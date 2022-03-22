«Миннесота» провела второй матч в сезоне «на ноль». Ранее клуб выменял голкипера Флёри
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.
Эта победа стала для «Уайлд» второй в сезоне, когда хоккеисты оставили свои ворота в неприкосновенности. Место в воротах занял голкипер Кэм Тальбо, отразивший все 28 бросков по своим воротам. Первый раз «Миннесота» сыграла «на ноль» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 3 февраля 2022 года (5:0), откуда вчера был обменян вратарь Марк-Андре Флёри.
37-летний голкипер может дебютировать в составе «Уайлд» в следующем матче с «Ванкувер Кэнакс», который состоится в пятницу, 25 марта (3:00 мск).
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