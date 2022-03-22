Генменеджер «Торонто» недоволен разглашением деталей несостоявшегося обмена Флёри и Хагеля

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас недоволен разглашением деталей несостоявшейся сделки с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает Yahoo Sports.



Канадский клуб хотел получить нападающего Брэндона Хагеля и вратаря Марка-Андре Флёри. «Чикаго» взамен были согласны на компенсацию в виде вратаря Петра Мразека, форварда Мэттью Ниса и драфт-пики 1-го раунда. «Торонто» сочли цену сделки слишком высокой.



«Я разочарован тем, что эти переговоры стали достоянием общественности. В моей карьере не было случаев, чтобы такие детали когда-либо были обнародованы», – заявил Дубас.



«Комментарии Дубаса? Мне известно об этом, и я обсужу их с ним наедине», – сказал генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.



«Чикаго» в итоге обменял Хагеля в «Тампа-Бэй Лайтнинг», а Флёри – в «Миннесоту Уайлд».