«Трактор» «привёз» гол в матче с «Салаватом» после грубой ошибки вратаря и защитника

В эти минуты в столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». К началу второго периода гости ведут со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте при счёте 2:0 в пользу челябинцев голкипер Роман Вилл и защитник Иван Телегин не разобрались с шайбой, после чего форвард уфимцев Артём Пименов накрыл Телегина перед чужими воротами, отобрал шайбу и бросил с острого угла. Вилл сумел среагировать щитком. Тем не менее Алексей Пустозёров подкараулил отскок и добил шайбу с пятака — 1:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».