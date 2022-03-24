Мэттьюс набрал 80-е очко в сезоне за «Торонто» и повторил достижение Гилмора 1994 года

24-летний канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отметившийся результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2), набрал юбилейное – 80-е (46+34) очко в нынешнем сезоне, что позволило ему войти в историю клуба.

Как отмечает официальный сайт лиги, Мэттьюс стал третьим игроком в истории «Мэйпл Лифс», достигшим отметки в 80 очков в первых 58 играх сезона, после Дуга Гилмора (56 игр в сезоне-1992/1993 и 58 матчей в сезоне-1993/1994) и Дэррила Ситтлера (56 встреч в сезоне-1977/1978).

Всего за карьеру в НХЛ Остон провёл 392 матча, в которых набрал 431 (245+186) очко при коэффициенте полезности «+70» и 68 минутах штрафного времени. Его контракт с «Мэйпл Лифс» истекает по завершении сезона-2023/2024.